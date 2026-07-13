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Двух жителей Дона накажут за фото последствий прилетов БПЛА

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские выявили в соцсетях запрещенные снимки последствий прилетов беспилотников. Первым фото выложил администратор регионального паблика, а на следующий день его размножил другой житель области в телеграм-канале.

Оба нарушителя признали вину. Материалы уже направлены в административную инспекцию региона.

Закон строго запрещает публиковать в сети данные, раскрывающие расположение военных объектов или масштабы чрезвычайных ситуаций. За подобные действия гражданам грозят штрафы от трех до пяти тыс. рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тыс., а организациям — от 200 до 400 тыс. рублей. Исключение сделано лишь для официальных источников.

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