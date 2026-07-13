Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автору ролика об атаке БПЛА в Липецкой области назначили штраф

Жителю Липецкой области назначили штраф в размере 1 тыс. руб. за публикацию видеозаписи с моментом атаки БПЛА. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Отмечается, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Источник: Коммерсантъ

Жителю Липецкой области назначили штраф в размере 1 тыс. руб. за публикацию видеозаписи с моментом атаки БПЛА. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Отмечается, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Видео было выложено в один из каналов в мессенджере 14 апреля этого года. Этот факт расценили как административное правонарушение по ч. 1 ст. 3.8 КоАП Липецкой области, которая устанавливает ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов губернатора, принятых во исполнение решений регионального оперативного штаба.

Нарушение ч. 1 ст. 3.8 КоАП Липецкой области влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб., на юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. При повторном совершении аналогичного правонарушения штраф может вырасти до 200 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 14 апреля в Липецкой области под удар беспилотников попал Елец. В доме на улице Черокманова погибла женщина. Пострадали еще пять человек. В результате атаки побило окна в нескольких многоквартирных домах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше