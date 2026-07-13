Глава облдумы назвал ситуацию с топливом в воронежском АПК некритичной

«Да, наверное, есть те компании, которые используют вот эту ситуацию не совсем правильно: мы цены видим, везде они разные. Но в этой части есть у нас и правоохранительная система, есть и Федеральная антимонопольная служба, которая должна тоже сказать свое слово», — заключил Юрий Матузов.