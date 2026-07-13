Работа нижегородского метро изменится из-за Суперкубка России по футболу

18 июля в работе нижегородского метрополитена произойдут изменения. Причиной стало проведение Суперкубка России по футболу на стадионе «Совкомбанк Арена», предупреждает мэрия Нижнего Новгорода.
Так, на Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линии с 18:00 до 19:30 вагоны будут двигаться с интервалом 7 минут.
Кроме того, с 21:30 до окончания работы метро по Автозаводско-Нагорной линии вагоны будут двигаться с интервалом 7 минут. А вот по Сормовско-Мещерской линии метрополитена — с интервалом 5 минут.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что делать, если пассажиру стало плохо в метро.