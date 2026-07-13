Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работа нижегородского метро изменится из-за Суперкубка России по футболу

На Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линии вечером вагоны будут двигаться с интервалом 7 минут.

18 июля в работе нижегородского метрополитена произойдут изменения. Причиной стало проведение Суперкубка России по футболу на стадионе «Совкомбанк Арена», предупреждает мэрия Нижнего Новгорода.

Так, на Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линии с 18:00 до 19:30 вагоны будут двигаться с интервалом 7 минут.

Кроме того, с 21:30 до окончания работы метро по Автозаводско-Нагорной линии вагоны будут двигаться с интервалом 7 минут. А вот по Сормовско-Мещерской линии метрополитена — с интервалом 5 минут.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что делать, если пассажиру стало плохо в метро.