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В Башкирии озвучили цены на молоко в четырех городах

За полгода цена в республике снизилась на 2,65 рубля.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии средняя цена на пастеризованное молоко жирностью 2,5−3,2% в июне составила 90,04 рубля за литр. Это на рубль меньше, чем в мае, и на 2,65 рубля ниже январского показателя. Об этом сообщил Башстат.

За первое полугодие цена в республике плавно снижалась: с 92,69 рубля в январе до 90,04 в июне. Дороже всего молоко продаётся в Уфе — 91,79 рубля за литр (в январе было 95,52). На втором месте Сибай — 90,54 рубля, цена там не менялась с мая. Дешевле всего молоко в Нефтекамске — 82,56 рубля за литр (год назад было 83,44). В Стерлитамаке цена в июне составила 87,59 рубля, тоже ниже среднереспубликанской.