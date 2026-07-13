В госпиталь подмосковного поселка Жилино поступило новое оборудование

Новое оборудование поступило в Московский областной госпиталь для ветеранов войн, расположенный в поселке Жилино недалеко от Солнечногорска Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Улучшение качества медицинского обслуживания — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Медучреждение получило 10 аппаратов для холтеровского мониторирования сердечного ритма. Аппарат отслеживает ритм в течение суток и более. Благодаря этому специалисты могут выявлять нарушения, которые не всегда проявляются во время стандартного исследования.
«С начала года в наши медицинские организации поступило 216 единиц электрокардиографов и холтеровских мониторов на общую сумму почти 150 млн рублей. Новая техника позволит повысить доступность диагностики и качество оказания медицинской помощи жителям региона», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.