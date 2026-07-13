В Ростовской области в июне вырос спрос на частные дома

«В текущем году строительный сезон на Дону начался заметно активнее. Во многом это благодаря смягчению денежно-кредитной политики Центробанка, а также развитию механизма эскроу-счетов для ИЖС. Для Ростовской области, где третья часть жителей — а это 1,3 млн человек — живет в сельской местности, строительство частных домов наиболее актуально. Особенно заметным оживление на рынке загородной недвижимости стало с наступлением тепла», — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.