В Ростовской области в июне вырос спрос на частные дома

По данным аналитиков, в Ростовской области в июне доля ИЖС достигла 15,3%, превысив среднероссийский показатель (13%). На покупку готовых загородных домов пришлось 7,2%, на вторичное жилье — 8,7%.
По мнению экспертов, в ИЖС лидируют блоки (36,1%) — технологичный материал для строительства с нуля. На рынке готовых домов преобладают дерево (38,3%) и кирпич (33%).
«В текущем году строительный сезон на Дону начался заметно активнее. Во многом это благодаря смягчению денежно-кредитной политики Центробанка, а также развитию механизма эскроу-счетов для ИЖС. Для Ростовской области, где третья часть жителей — а это 1,3 млн человек — живет в сельской местности, строительство частных домов наиболее актуально. Особенно заметным оживление на рынке загородной недвижимости стало с наступлением тепла», — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Аналитики считают, что рост спроса на деревянные дома связан с переориентацией на готовое жильё, где много предложений.