Минниханов осмотрел площадку КМИЗ-2 в Лаишевском районе Татарстана

В текущем году Казанский медико-инструментальный завод, являющийся одним из ведущих производителей медицинских изделий в России, отметит 95-летие. К данному моменту в группе компаний КМИЗ работают 525 человек. На сегодняшний день предприятие поставляет свою продукцию — свыше 3 тыс. наименований высококачественных медицинских изделий — не только на российский рынок, но и в более чем 40 стран ближнего и дальнего зарубежья.