Минниханов осмотрел площадку КМИЗ-2 в Лаишевском районе Татарстана

Руководителю региона показали основные производственные линии. На данный момент здесь ведется выпуск одноразовых стерильных медицинских изделий, выполняется упаковка и стерилизация медицинской продукции. Кроме того, тут действует один из крупнейших в России и единственный в Поволжье центр коммерческой газовой стерилизации медицинских изделий.
Помимо осмотра производственных линий, Рустам Минниханов пообщался с коллективом предприятия. Сотрудники поблагодарили руководство республики за поддержку завода и внимание к вопросам развития медицинской промышленности. Раис РТ в свою очередь выразил признательность за добросовестный труд и преданность делу.
Создание комплекса в селе Кирби Лаишевского района РТ началось в 2016 году. Он начал работать в феврале 2018-го. Общая площадь промышленных корпусов превышает 7,5 тыс. кв. метров.
При этом основные производственные мощности предприятия находятся в Казани. Там организовано производство стоматологических алмазных головок, твердосплавных фрез, эндоканальных инструментов, наконечников и микрохирургических инструментов, литье полимерных медицинских изделий. Продукция используется в стоматологии, хирургии, косметологии, гинекологии и других направлениях медицины.
В текущем году Казанский медико-инструментальный завод, являющийся одним из ведущих производителей медицинских изделий в России, отметит 95-летие. К данному моменту в группе компаний КМИЗ работают 525 человек. На сегодняшний день предприятие поставляет свою продукцию — свыше 3 тыс. наименований высококачественных медицинских изделий — не только на российский рынок, но и в более чем 40 стран ближнего и дальнего зарубежья.