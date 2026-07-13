Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных поручил использовать народные чаты про топливо и очереди в создании сервиса о бензине

В Калининградской области создали онлайн-карту с информацией обо всех АЗС.

Губернатор Алексей Беспрозванных дал поручение использовать народные чаты про топливо и очереди в создании сервиса о бензине. Об этом он сказал 13 июля на оперативном совещании в правительстве области.

— Ту систему, которую мы сделали сегодня по распределению, нужно использовать вместе с теми чатами, которые появились у нас, которые созданы жителями. Я все их просматривал. Нужно сделать увязку. Из такой ситуации нужно вместе выходить, с жителями. И там [в чатах] были определенные подсказки: «Здесь нет топлива», «Здесь очередь, перемещайтесь сюда», — сказал губернатор.

На совещании представили новую систему, карту, куда добавляют ежедневно информацию о каждой заправке в муниципалитетах, об остатках топлива и планируемом подвозе. Этой картой уже пользуются в правительстве, чтобы мониторить ситуацию в онлайн-режиме.

Также прозвучало название сайта gdebenz.ru, куда сливают все публичные данные об очередях на АЗС.

Сейчас в правительстве думают, как информацию доводить до жителей. Например, через чаты и публичные сервисы.