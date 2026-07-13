Беспрозванных поручил использовать народные чаты про топливо и очереди в создании сервиса о бензине

— Ту систему, которую мы сделали сегодня по распределению, нужно использовать вместе с теми чатами, которые появились у нас, которые созданы жителями. Я все их просматривал. Нужно сделать увязку. Из такой ситуации нужно вместе выходить, с жителями. И там [в чатах] были определенные подсказки: «Здесь нет топлива», «Здесь очередь, перемещайтесь сюда», — сказал губернатор.