Грибная классика 2026 года: каким будет урожай грибов, рассказали ученые

«Мы прогнозируем чуть больше обычного урожай опят. Это грипп-паразит, который, в принципе вызывает болезнь леса, но, тем не менее, в связи вот с этими ветровалами, которые были, мы прогнозируем, что его урожайность должна быть повыше», — сказал ученый.