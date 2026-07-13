Грибная классика 2026 года: каким будет урожай грибов, рассказали ученые

Урожайность грибов в этом году в Беларуси будет приближаться к средним многолетним значениям, и ученые уже назвали грибной сезон 2026 года классическим — таким, как описывают в научных книгах.
Сотрудники Института леса, который располагается в Гомеле, в настоящее время находятся в научной экспедиции. Они проводят мониторинг урожайности грибов, ягод, а также изучают лекарственное дикорастущее растение, которое входит в топ-10 в Беларуси.
О том, какие грибы уродили в этом году, как на них повлияли буреломы и снежная зима, рассказал Sputnik научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса Национальной академии наук Беларуси Игорь Маховик.
Прогноз по грибам.
«Особенностью этого года является то, что он очень сильно похож на средний многолетний. То есть, на классический год по урожайности грибов», — рассказал Маховик, пояснив, что речь идет о том, как урожайность грибов описывается в научной или научно-популярной литературе.
При этом специалист обратил внимание на то, какой в Беларуси в 2026 году была зима.
«Это же тоже зимний погодный стандарт — таких классических зим — с морозами и обильным снегом у нас не было давно. Именно один из маркеров неплохой урожайности грибов — это снежные зимы», — пояснил ученый.
По его словам, при хорошем снежном покрове вода накапливается в лесу на всех уровнях, что и дает в летне-осенний период высокий урожай грибов.
«Поэтому мы и по грибам, и по ягодам прогнозируем, в зависимости от вида, достаточно неплохой урожай. В целом этот сезон будет близким к среднемноголетним значениях, а значит удачным по урожайности», — сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что согласно прогнозам сроки сбора грибов и ягод в этом сезоне также будут в пределах среднемноголетних.
Буреломы и опята.
Вместе с тем ученый назвал еще одну особенность этого грибного сезона в Беларуси — будет много опят.
По словам Маховика, это обусловлено тем, что в лесах после буреломов было довольно большое количество вырубок и, соответственно, валежной древесины.
«Мы прогнозируем чуть больше обычного урожай опят. Это грипп-паразит, который, в принципе вызывает болезнь леса, но, тем не менее, в связи вот с этими ветровалами, которые были, мы прогнозируем, что его урожайность должна быть повыше», — сказал ученый.
Стабильная лисичка.
В Институте леса также прогнозирует в этом сезоне стабильно хороший урожай лисичек.
«Лисичка у нас традиционно в последние годы плодоносит хорошо. Белый гриб, подберезовик на уровне средних показателей. Причем, по подберезовику мы прогнозируем урожайность даже выше обычного. А подосиновик, который очень требователен к воде, по урожайности может быть чуть ниже», — отметил Маховик.
Он также подчеркнул, что прогноз по урожайности грибов, как правило, всегда зависит от прогноза погоды.
Топ-5 белорусских грибов.
Рассказывая о том, какие виды грибов заготавливаются в Беларуси, ученый отметил, что самыми главными, ресурсозначимыми для сбора являются пять видов.
«В Беларуси к сбору разрешено около 60 видов грибов. К так называемым ресурсозначимым отнесено пять видов грибов. Это лисичка, белый, подберезовик, подосиновик и опенок», — рассказал ученый.
При этом он обратил внимание на то, что в каждый вид главной грибной пятерки Беларуси входят многочисленные группы близкородственных грибов. Например, только боровиков или, как их еще иначе называют — белых грибов — в Беларуси восемь разновидностей, у подберезовиков — четыре подвида.
Самыми богатыми на грибы в Беларуси считаются Витебская область, север Минской области, отдельные районы в Гродненской и Могилевской областях.
Но и в южных регионах страны есть грибные места, они известны грибникам, которые отправляются на тихую охоту на юг Брестской и Гомельской областей.
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