Качество дорог, обновленных по нацпроекту, проверяют в Ростовской области

— В этом году в рамках нацпроекта в регионе приведут в нормативное состояние 134 объекта, это 370 км дорог регионального значения. Присутствие федеральных экспертов — реальная поддержка. Это гарантирует качество дорог, которые прослужат людям долгие годы, — отметила заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова.