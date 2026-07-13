Качество дорог, обновленных по нацпроекту, проверяют в Ростовской области

ФКУ Упрдор «Тамань» проверяет дорожные объекты в Ростовской области, выполненные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Осмотрели уже 51 участок проезжей части, сообщили в дорожном агентстве.
— Проверили схемы организации дорожного движения, световозвращающие свойства разметки и качество уложенного асфальтобетона, — сообщил заместитель начальника отдела — начальник подотдела контроля качества филиала ФКУ Упрдор «Тамань» в Ростове-на-Дону Павел Черников.
Специалисты также проанализировали образцы асфальта, отобранные на шести дорогах. По качеству нареканий нет, но зафиксировали замечания к схемам организации дорожного движения и временной разметке.
— В этом году в рамках нацпроекта в регионе приведут в нормативное состояние 134 объекта, это 370 км дорог регионального значения. Присутствие федеральных экспертов — реальная поддержка. Это гарантирует качество дорог, которые прослужат людям долгие годы, — отметила заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова.
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