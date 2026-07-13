Власти Калининградской области рассмотрят возможность частично снять запрет на заправку в канистры

Представитель одного из муниципалитетов попросил рассмотреть возможность сделать исключение для государственных учреждений. Топливо в ёмкостях нужно для техники, которую нельзя заправить обычным способом: это оборудования для покоса травы, катера сопровождения на соревнованиях по гребному и парусному спорту и другие устройства.