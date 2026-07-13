Курская корпорация развития судится с контрагентами за 2,5 млрд рублей

В Арбитражный суд Курской области с начала июля поступило шесть исков ликвидируемого на фоне уголовных дел АО «Корпорация развития Курской области» к четырем местным строительным компаниям, столичному торговцу текстилем и курскому предпринимателю. Совокупный объем требований по всем заявлениям составляет 2,5 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Во всех случаях подробности образования претензий не раскрываются. Ранее курская корпорация развития не встречалась в судах ни с одной из сторон.