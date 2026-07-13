Триумф юниоров в Мюнхене: волгоградец Михаил Щербаков — герой первенства

Но если искать одно имя, которое лучше всего отражает дух этих соревнований, это Михаил Щербаков из Волгограда. Его выступление — это не просто набор медалей, а настоящая история спортивного характера и универсальности. В Мюнхене он стал пятикратным победителем первенства, добавив к своим золотым наградам серебро и бронзу. И это ещё не всё: на этих стартах Михаил подтвердил свой статус одного из сильнейших юниоров мира, став обладателем юниорских рекордов мира, Европы и России.