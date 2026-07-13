В Орловской области отремонтируют мост через реку Кшень

Мост через реку Кшень на автодороге Ливны — Навесное отремонтируют в Орловской области, сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты уже разметили территорию и вырубили лишнюю растительность. Сейчас дорожники готовят объезд: делают земляное полотно для дороги и устанавливают опоры временного моста. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.