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В Калининградской области за неделю задержаны 32 нетрезвых водителя

Все нарушители привлечены к ответственности.

На дорогах Калининградской области за неделю с 6 по 12 июля задержаны 32 нетрезвых водителя. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Было установлено, что один из нарушителей ранее уже попадался пьяным за рулем. Это значит, что он стал фигурантом уголовного дела. Его также ждет конфискация автомобиля. Машина уйдет в пользу государства.

С начала года на дорогах региона по вине нетрезвых водителей произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, в них 8 человек погибли, 29 получили травмы различной степени тяжести.