График работы метро изменится в Нижнем Новгороде 18 июля

По данным МП «Нижегородское метро», с 18:00 до 19:30 поезда на Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линиях будут курсировать с интервалом семь минут. После окончания матча, с 21:30 и до завершения работы метро, на Автозаводско-Нагорной линии интервалы также составят семь минут, а на Сормовско-Мещерской — пять минут.