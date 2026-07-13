Бочаров провел вечернее совещание в обладмине по ЖКХ

Уточняется, что в обсуждении вопросов, стоявших на повестке, принимали участие заместители губернатора Волгоградской области по направлению, руководители профильных органов исполнительной власти, служб сферы ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций. Согласно прозвучавшей на совещании информации, подготовка к отопительному сезону ведется в Волгоградской области в плановом режиме и в соответствии с графиком.