Дети в новых регионах могут изучать украинский язык, заявила Львова-Белова

Детский омбудсмен отметила, что около миллиона детей в Новороссии остались бы без школы, если бы Россия не дала им возможность учиться на русском языке, который для них является родным. Львова-Белова при этом подчеркнула, что только треть детей с Украины, проживающих в странах Евросоюза, охвачены украинским образованием, и то дистанционно.