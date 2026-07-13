Ozon может построить склад в воронежской Россоши до октября

Также, по данным издания, запланировано строительство порядка 260 тыс. кв. м складов в Подмосковье и около 80 тыс. кв. м на востоке Петербурга. Комплексы площадью по 120 тыс. кв. м возведут в Самаре, Казани и Туле, тогда как в Красноярске Ozon планирует построить объект на 180 тыс. кв. м. География проектов охватывает территории от Южно-Сахалинска до Брянска.