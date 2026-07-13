вой сирен, гепатит от БАДов, раненые при атаке ВСУ

Вечером 13 июля vrn.aif.ru рассказывает об основных событиях в Воронежской области за день. Так, спустя неделю действия ограничения на движение транспорта добраться из центра города до нужной точки через памятник Славы не составит труда. В одном из районов региона без предварительного объявления опасности атаки БПЛА уничтожили беспилотник. Женщина едва не погубила печень БАДами для похудения. А ракетный удар угрожал области дважды за день. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Устранили коммунальную аварию и уложили новый асфальт: движение по Московскому проспекту в Воронеже возобновлено:
Движение транспорта по трёхполосному участку Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова возобновили после завершения ремонта аварийного канализационного коллектора.
Сейчас вновь открыт проезд из центра в направлении памятника Славы, а также по улице Хользунова в направлении улицы Шишкова.
Кроме того, общественный транспорт, курсирующий по 18 маршрутам, запустили по прежним схемам движения, а троллейбусы № 7 и № 99 вновь вышли на линии.
Напомним, что ограничение действовало около недели. Повреждение на канализационном коллекторе обнаружили 5 июля. По данным РВК, он был построен в 1970-х годах. За десятилетия эксплуатации трубопровод испытывал значительные нагрузки, поскольку над ним проходит дорога с интенсивным транспортным потоком. Сочетание срока коммуникаций и высокой нагрузки стало причиной аварийной ситуации.
Ремонт завершили раньше, чем планировалось изначально. Специалисты работали на протяжении четырёх дней. Они вырыли семиметровый котлован, после чего укрепили его. Затем бригада заменила 22 метра повреждённого участка коллектора и проверила его на герметичность. Сейчас трубопровод работает в штатном режиме.
Отметим, что на время проведения восстановительных работ услуги водоснабжения и водоотведения у жителей близлежащих домов не ограничивали.
Угроза атаки с неба: БПЛА уничтожили в одном из районов региона.
Силы ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник на территории Воронежской области днём 13 июля.
По данным губернатора Александра Гусева, БПЛА сбили в небе над одним из районов региона. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Исходя из оперативной обстановки, непосредственная угроза удара БПЛА в муниципалитете и режим опасности атаки беспилотников на всей территории Воронежской области не объявлялись.
Опасные ступеньки: аварийную деревянную лестницу в Центральном парке Воронежа отремонтируют.
В Воронеже ищут подрядчика для ремонта аварийной деревянной лестницы в Центральном парке. На проведение работ планируется выделить 1 млн 579 тысяч рублей. Информацию об этом разместили на портале госзакупок.
Подрядчик должен будет заменить и покрасить металлические элементы лестничных маршей и площадок, заменить покрытия проступей, восстановить обшивку боковых поверхностей, а также отремонтировать одну из секций деревянного экрана ограждения и нанести на все деревянные элементы огнебиозащитное покрытие. Работы необходимо завершить до 22 октября 2026 года.
Заказчиком работ выступает «ЭкоЦентр». Заявки на участие в аукционе принимают до 17 июля, а имя победителя станет известно через четыре дня.
Четырёхкратный вой сирен: за день в регионе два раза объявляли ракетную опасность.
Тревожные сирены дважды за день нарушили привычный ритм жизни жителей Воронежа и районов области.
В первый раз системы оповещения в связи с объявлением на всей территории региона ракетной опасности сработали в 10:43. Тогда губернатор Александр Гусев призвал всех, кто находится дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной, кладовой. А тем, кто был в момент сигнала тревоги на улице, следовало зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Отбой ракетной опасности дали спустя почти час после её объявления. Однако уже через полчаса в каждом из уголков Воронежской области вновь взвыли тревожные сирены. Ракетный удар угрожал региону также около часа.
О сбитии за время действия в области ракетной опасности воздушных целей не сообщалось.
Едва не погубила печень БАДами для похудения: врачи спасли женщину с тяжёлой формой токсического гепатита.
В Воронеже 42-летняя женщина попала в больницу с тяжёлой формой токсического гепатита. Он возник после приёма биологически активных добавок (БАДов).
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, препараты позиционировались как средства для похудения и «очистки печени». Доверившись рекомендациям знакомых и маркетинговым обещаниям «натурального состава», женщина самовольно увеличила дозировку. Она решила, что лишняя таблетка только ускорит процесс очищения организма.
Спустя месяц женщину экстренно госпитализировали в гастроэнтерологическое отделение областной больницы № 1 в тяжёлом состоянии. Сознание пациентки было спутанным, также её беспокоили многократная рвота и боль в правом подреберье.
При осмотре врачи обратили внимание на кожную геморрагическую сыпь — тревожный симптом того, что печень перестала справляться со своими функциями, в том числе с выработкой факторов свёртывания крови.
В результате медики диагностировали у женщины молниеносный токсический гепатит и печёночную недостаточность третьей степени. Это означало, что печень практически полностью утратила свои функции. Врачи отметили, что при отсутствии своевременной помощи в 80% случаев такое состояние заканчивается летально.
Медики применили тактику агрессивной консервативной терапии. Это позволило остановить процесс некроза, купировать печёночную недостаточность и вернуть органу способность к восстановлению.
Спустя месяц интенсивного лечения пациентку выписали из стационара с показателями, близкими к норме.
Борьба за жизнь: двух раненых при ракетной атаке ВСУ перевели из реанимации.
Двух пострадавших при самой масштабной ракетной атаке ВСУ на Воронеж перевели из реанимации в профильные отделения. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
В отделении интенсивной терапии воронежцы в тяжёлом состоянии находились около трёх недель.
По данным ведомства, в больницах региона на текущий момент остаются ещё шесть человек. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь.
Тринадцать людей, госпитализированных после ракетной атаки, уже выписали из медучрждений.
Причинение тяжкого вреда здоровью: в МВД возбудили уголовное дело после ДТП с грудничками.
ДТП с двумя младенцами и тремя взрослыми в Воронеже привело к уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла в субботу, 11 июля. 27-летний водитель Skoda Rapid ехал по улице Полевой со стороны проспекта Горняков. При повороте у дома № 72 он нарушил очерёдность проезда. В результате иномарка столкнулась с Honda Vezel под управлением 29-летней женщины.
Оба водителя, пассажир Skoda Rapid, пятимесячный мальчик, а также 50-летняя женщина и шестимесячный мальчик, находившиеся в салоне Honda Vezel, получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу.
С целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего следователями полиции назначен ряд судебных экспертиз.