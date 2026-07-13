вой сирен, гепатит от БАДов, раненые при атаке ВСУ

Вечером 13 июля vrn.aif.ru рассказывает об основных событиях в Воронежской области за день. Так, спустя неделю действия ограничения на движение транспорта добраться из центра города до нужной точки через памятник Славы не составит труда. В одном из районов региона без предварительного объявления опасности атаки БПЛА уничтожили беспилотник. Женщина едва не погубила печень БАДами для похудения. А ракетный удар угрожал области дважды за день. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.