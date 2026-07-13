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В Ростовской области проверили качество дорог на 51 объекте

134 дорожных объекта приведут в нормативное состояние в Ростовской области в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области специалисты провели контроль качества выполняемых работ на дорожных объектах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проверке подверглись 51 региональный и местный объект, которые приводятся в нормативное состояние. Об этом говорится на сайте донского правительства.

В ходе проверок оценивались схемы организации дорожного движения, световозвращающие свойства разметки и качество уложенного асфальтобетона. На шести объектах были отобраны образцы асфальта и проведены совместные испытания. В итоге все шесть успешно прошли проверку. Замечания в основном касались схем организации дорожного движения и временной разметки.

Отметим, что в этом году в Ростовской области планируется привести в нормативное состояние 134 объекта общей протяженностью 370 километров дорог регионального значения.

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