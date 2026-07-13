В Ростовской области проверили качество дорог на 51 объекте

В Ростовской области специалисты провели контроль качества выполняемых работ на дорожных объектах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проверке подверглись 51 региональный и местный объект, которые приводятся в нормативное состояние. Об этом говорится на сайте донского правительства.