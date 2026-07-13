В мэрии Воронежа обсудили спортивные мероприятия и подготовку к отопительному сезону

Следующим выступил Дмитрий Хаустов. Он рассказал о результатах работы МКП «Воронежтеплосеть» в 2025 году. Это предприятие снабжает теплом и горячей водой значительную часть города. В настоящее время компания проводит модернизацию в рамках программ капремонта и по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», а также осуществляет присоединение новых потребителей и прием в управление дополнительных котельных.