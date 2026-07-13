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Около 7 тысяч жителей Кубани прошли лечение в центрах онкопомощи

За первое полугодие врачи провели в них более 138 тысяч консультаций.

Источник: Национальные проекты России

Лечение в центрах амбулаторной онкопомощи прошли около 7 тыс. жителей Краснодарского края с начала 2026 года, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий. Такая работа соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«За первое полугодие специалисты этих подразделений [центров амбулаторной онкопомощи] провели более 138 тысяч консультаций. В дневных стационарах прошли лечение около 7 тысяч онкологических больных», — сообщил Владимир Крушельницкий.

Отмечается, что в Краснодарском крае функционируют 19 центров амбулаторной онкопомощи. Как отметил Владимир Крушельницкий, первые такие центры начали открывать в регионе еще в 2019 году. Каждый из них обеспечивает медицинскую поддержку жителям сразу нескольких близлежащих районов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.