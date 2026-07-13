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Главные новости к вечеру 13 июля 2026

Дайджест главных новостей к вечеру 13 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин заявил, что ответы России на удары будут в несколько раз мощнее

Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом.

Владимир Путин
президент России
Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин заявил, что ответы на любые удары по территории страны будут не только зеркальными, но и многократно усиленными. Об этом глава государства сказал 13 июля во время осмотра выставки Народного фронта «Все для Победы!».

Трамп: США берут Ормузский пролив под свой контроль

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы устанавливают контроль над Ормузским проливом. В эфире телеканала Fox News он сообщил, что США намерены выступать в роли «стражей пролива» и взимать плату за обеспечение безопасности в этом районе. Ответственность за нарушение договоренностей о прекращении огня и эскалацию ситуации глава Белого дома возложил на Иран.

Послу ФРГ указали на недопустимость поддержки киевского режима

Источник: РИА "Новости"

13 июля в Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф. Дипломату было указано на недопустимость усиливающейся поддержки киевского режима со стороны ФРГ. Как сообщается в заявлении МИД России, речь идет о продолжающихся поставках вооружений, а также об организации работы совместных предприятий, с помощью которых совершаются атаки на мирные российские объекты и гражданскую инфраструктуру.

Песков прокомментировал пролет БПЛА ВСУ над Прибалтикой

Источник: РИА "Новости"

Россия не намерена предоставлять доказательства использования воздушного пространства стран Балтии украинскими беспилотниками, однако российские военные и спецслужбы полностью контролируют ситуацию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, Москва обладает исчерпывающими данными о маршрутах вражеской беспилотной авиации.

В VK заявили, что санкции ЕС не влияют на работу компании

Источник: РИА "Новости"

VK заявил РИА Новости, что санкции ЕС не влияют на работу компании, включая «Макс», сервисы доступны пользователям в привычном режиме. ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс», соответствующее решение Совета ЕС ранее в понедельник опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

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