Контроль и надзор в Калининградской области возглавил Николай Терехов

Для утверждения в должности Николаю Терехову предстоит пройти согласования в профильном федеральном ведомстве. С 2013 года чиновник сперва был заместителем главы администрации Узловского района тульской области, а затем возглавил муниципалитет. 15 лет выпускник факультета физического воспитания Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого служил в вооружённых силах РФ по контракту.