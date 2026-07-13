Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе — мэр сделал заявление

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе сохраняется напряженная ситуация с энергоснабжением, а также отмечается нехватка троллейбусов на маршрутах. Автобусы же обеспечены топливом в полном объеме. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаила Афанасьев.

Источник: РИА "Новости"

«Автобусы работают в штатном режиме, они обеспечены топливом в полном объеме. Недовыпуск сохраняется преимущественно из-за дефицита отгрузки энергоресурсов для троллейбусной автоколонны», — цитирует мэра администрация.

При этом ситуация с электроснабжением симферопольцев остается сложной, добавил Афанасьев.

«Точных графиков подачи электричества нет: решение об отключении принимается точечно, ситуация меняется очень динамично и требует незамедлительного реагирования. Вместе с тем, энергетики работают в круглосуточном режиме, предпринимаются все возможные усилия», —.

По информации главы администрации Симферополя, водоснабжение осуществляется штатно, все городские службы работают в усиленном режиме.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не представляется возможным.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше