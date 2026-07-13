Ситуация с троллейбусами и топливом в Симферополе — мэр сделал заявление

«Автобусы работают в штатном режиме, они обеспечены топливом в полном объеме. Недовыпуск сохраняется преимущественно из-за дефицита отгрузки энергоресурсов для троллейбусной автоколонны», — цитирует мэра администрация.
При этом ситуация с электроснабжением симферопольцев остается сложной, добавил Афанасьев.
«Точных графиков подачи электричества нет: решение об отключении принимается точечно, ситуация меняется очень динамично и требует незамедлительного реагирования. Вместе с тем, энергетики работают в круглосуточном режиме, предпринимаются все возможные усилия», —.
По информации главы администрации Симферополя, водоснабжение осуществляется штатно, все городские службы работают в усиленном режиме.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе сформирован график поставок генераторов в города и районы, при этом на данный момент гарантировать ежедневную свободную продажу топлива на АЗС не представляется возможным.