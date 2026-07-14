Что делать, если ребенка не взяли в школу по прописке

В июле завершилась первая волна зачисления в первые классы. Некоторые дети не попали в школу рядом с домом. Законно ли им отказали в приеме, изданию «Север-Пресс» пояснили эксперты.
Единственное законное основание для отказа — отсутствие мест.
Приоритетное право на обучение — в школе по месту регистрации. Отказать могут лишь при объективном отсутствии свободных мест, пояснила доцент Финансового университета Наталия Козьякова. Это закреплено в части 4 статьи 67 закона «Об образовании» и пункте 15 приказа Минпросвещения № 458.
Вид регистрации не важен: временная прописка (форма № 3) юридически равна постоянной.
Отказ в приеме по причине наличия лишь справки о регистрации по месту пребывания будет однозначно незаконным. Наличие либо отсутствие регистрации по месту жительства не может влиять на реализацию прав граждан.
Алгоритм действий при отказе.
Устного ответа директора недостаточно — отказ нужно зафиксировать.
Получите письменный отказ. Подайте заявление о приеме через канцелярию школы (с отметкой на вашем экземпляре), заказным письмом или через «Госуслуги». Требуйте мотивированный ответ.
Обратитесь в департамент образования. С официальным отказом идите в местный орган управления образованием — он обязан предложить альтернативную школу.
Что делать, если предлагают школу на другом конце города.
Согласно СанПиН (СП 2.4.3648−20), расстояние от дома до школы в городах не должно превышать 500—800 метров, в сельской местности — 1 километр. Предложение школы, нарушающее эти нормы, незаконно. Если иного варианта нет, департамент обязан организовать бесплатный подвоз ребенка школьным автобусом.
Судебный путь: кому предъявлять иск.
Судебная практика обширна. Если свободные места в школе были, но их отдали детям не по прописке, отказ можно обжаловать. Если школа переполнена — иск подается не на директора, а на администрацию или региональное министерство. Суды часто встают на сторону родителей, признавая бездействие чиновников незаконным. Для иска понадобятся: выписка из домовой книги, копия свидетельства о регистрации и письменный отказ из школы.
В Челябинской области 6 июля стартовала вторая волна зачисления в первые классы.