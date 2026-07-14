Что делать, если ребенка не взяли в школу по прописке

Судебная практика обширна. Если свободные места в школе были, но их отдали детям не по прописке, отказ можно обжаловать. Если школа переполнена — иск подается не на директора, а на администрацию или региональное министерство. Суды часто встают на сторону родителей, признавая бездействие чиновников незаконным. Для иска понадобятся: выписка из домовой книги, копия свидетельства о регистрации и письменный отказ из школы.