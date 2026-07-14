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Что делать, если ребенка не взяли в школу по прописке

Пошаговый план, как восстановить справедливость.

Источник: 1obl.ru

В июле завершилась первая волна зачисления в первые классы. Некоторые дети не попали в школу рядом с домом. Законно ли им отказали в приеме, изданию «Север-Пресс» пояснили эксперты.

Единственное законное основание для отказа — отсутствие мест.

Приоритетное право на обучение — в школе по месту регистрации. Отказать могут лишь при объективном отсутствии свободных мест, пояснила доцент Финансового университета Наталия Козьякова. Это закреплено в части 4 статьи 67 закона «Об образовании» и пункте 15 приказа Минпросвещения № 458.

Вид регистрации не важен: временная прописка (форма № 3) юридически равна постоянной.

Отказ в приеме по причине наличия лишь справки о регистрации по месту пребывания будет однозначно незаконным. Наличие либо отсутствие регистрации по месту жительства не может влиять на реализацию прав граждан.

подчеркнул Юрий Александров
юрист

Алгоритм действий при отказе.

Устного ответа директора недостаточно — отказ нужно зафиксировать.

Получите письменный отказ. Подайте заявление о приеме через канцелярию школы (с отметкой на вашем экземпляре), заказным письмом или через «Госуслуги». Требуйте мотивированный ответ.

Обратитесь в департамент образования. С официальным отказом идите в местный орган управления образованием — он обязан предложить альтернативную школу.

Что делать, если предлагают школу на другом конце города.

Согласно СанПиН (СП 2.4.3648−20), расстояние от дома до школы в городах не должно превышать 500—800 метров, в сельской местности — 1 километр. Предложение школы, нарушающее эти нормы, незаконно. Если иного варианта нет, департамент обязан организовать бесплатный подвоз ребенка школьным автобусом.

Судебный путь: кому предъявлять иск.

Судебная практика обширна. Если свободные места в школе были, но их отдали детям не по прописке, отказ можно обжаловать. Если школа переполнена — иск подается не на директора, а на администрацию или региональное министерство. Суды часто встают на сторону родителей, признавая бездействие чиновников незаконным. Для иска понадобятся: выписка из домовой книги, копия свидетельства о регистрации и письменный отказ из школы.

В Челябинской области 6 июля стартовала вторая волна зачисления в первые классы.