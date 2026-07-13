Мэр Воронежа рассказал, на каких заправках меньше всего очередей

Комментируя информацию о том, что на утро 13 июля на маршруты вышло 87% автобусов, господин Петрин отметил, что это не является снижением, а даже немного выше предыдущих показателей. При этом он сообщил, что управлению транспорта дано поручение работать над увеличением выпуска подвижного состава и сокращением интервалов движения.