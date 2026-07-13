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Вольер трубкозуба в Калининградском зоопарке заполонили крысы

Теренса перевели временно в уличный вольер.

Источник: Комсомольская правда

Вольер трубкозуба в Калининградском зоопарке заполонили грызуны. Животное временно перевели в уличный «домик» для проведения дератизации. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«Трубкозуба из павильона выгнала назревшая и даже, перезревшая местами, необходимость дератизации», — говорится в сообщении. Отмечается, что «посторонних лиц, нагло шатающихся по павильону трубкозуба», заметили даже зрители, следящие за онлайн-трансляцией из вольера Теренса.

«К сожалению, крысы, мыши и прочие вредители — вечная головная боль зоопарков, особенно тех, что находятся в городской черте. Здесь всегда есть, что съесть и где надежно укрыться», — прокомментировали в учреждении.

В зоопарке в основном используют механические ловушки и способы заделывания нор.