Паром «Амбал» вернулся на линию Усть-Луга — Балтийск после ремонта. Плановые работы продлились чуть больше двух месяцев. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале оператора переправы ООО «Оборонлогистика».
Работы выполняли в доке судоремонтного завода. Специалисты провели дефектовку всех узлов и механизмов судна, отремонтировали силовую установку и главные двигатели, винторулевой комплекс, балластную систему и систему железнодорожной погрузки-выгрузки, а также покрасили корпус.
Паром «Амбал» построили в 1990 году. Судно может перевозить железнодорожные вагоны, цистерны, накатную технику и другие грузы. Составы до 120 вагонов размещаются на трёх палубах. В месяц «Амбал» совершает до шести кругорейсов.
После ограничения транзита со стороны Литвы властям пришлось кардинально перестраивать логистику Калининградской области. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Его используют в том числе для перевозки фур и контейнеров. Сейчас на линии работает пять паромов и более 20 других судов.