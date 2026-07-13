Паром «Амбал» вернулся на линию Усть-Луга — Балтийск после ремонта

После ограничения транзита со стороны Литвы властям пришлось кардинально перестраивать логистику Калининградской области. Большую часть грузов, которые раньше поставляли по сухопутным маршрутам, перенаправили на морской путь. Его используют в том числе для перевозки фур и контейнеров. Сейчас на линии работает пять паромов и более 20 других судов.