Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В администрации округа в Прикамье высказались об отмене автобусного рейса

Пассажиры узнали об отмене лишь в момент, когда автобус не прибыл на остановку.

Пресс-служба администрации Чердынского округа в Пермском крае прокомментировала сайту perm.aif.ru отмену автобусного рейса.

Ранее читательница сайта perm.aif.ru рассказала, что 13 июля был отменён рейс Чердынь — Пянтег. Пассажиры не получили предварительного уведомления и узнали об этом лишь в момент, когда автобус не прибыл на остановку. На автостанции причиной случившегося назвали «нехватку бензина». Стоит отметить, что данный маршрут выполняется только понедельникам и средам.

В администрации округа рассказали сайту perm.aif.ru, что рейс был отменён из-за поломки автобуса.

«Произошла поломка сальника. В связи с этим, заранее уведомить пассажиров об отмене рейса не удалось», — сообщили в пресс-службе сайту perm.aif.ru.

Сейчас автобус находится на ремонте. Рейсы будут возобновлены 15 июля.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом и трамваем в Перми.