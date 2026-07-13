В администрации округа в Прикамье высказались об отмене автобусного рейса

Пресс-служба администрации Чердынского округа в Пермском крае прокомментировала сайту perm.aif.ru отмену автобусного рейса.
Ранее читательница сайта perm.aif.ru рассказала, что 13 июля был отменён рейс Чердынь — Пянтег. Пассажиры не получили предварительного уведомления и узнали об этом лишь в момент, когда автобус не прибыл на остановку. На автостанции причиной случившегося назвали «нехватку бензина». Стоит отметить, что данный маршрут выполняется только понедельникам и средам.
В администрации округа рассказали сайту perm.aif.ru, что рейс был отменён из-за поломки автобуса.
«Произошла поломка сальника. В связи с этим, заранее уведомить пассажиров об отмене рейса не удалось», — сообщили в пресс-службе сайту perm.aif.ru.
Сейчас автобус находится на ремонте. Рейсы будут возобновлены 15 июля.
Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом и трамваем в Перми.