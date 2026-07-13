В администрации округа в Прикамье высказались об отмене автобусного рейса

Ранее читательница сайта perm.aif.ru рассказала, что 13 июля был отменён рейс Чердынь — Пянтег. Пассажиры не получили предварительного уведомления и узнали об этом лишь в момент, когда автобус не прибыл на остановку. На автостанции причиной случившегося назвали «нехватку бензина». Стоит отметить, что данный маршрут выполняется только понедельникам и средам.