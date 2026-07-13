В Дзержинске не стало ветерана Великой отечественной войны Юрия Овчинникова

Вернувшись на родину, Юрий посвятил всю свою дальнейшую жизнь науке и производству — он трудился в филиале ГосНИИОХТа. На пенсию Юрий Овчинников вышел в 1990 году, оставив после себя научно-производственное предприятие «Композит», которое он создал и возглавлял до 2005 года.