В Дзержинске не стало ветерана Великой отечественной войны Юрия Овчинникова

12 июля ушел из жизни почетный гражданин Дзержинска, участник Великой Отечественной войны Юрий Овчинников. Соболезнования выразил глава города Михаил Клинков.
В 1942 году, едва отметив 16-летие, молодой Юрий сбежал на фронт, чтобы отомстить фашистам за погибшего отца. Он окончил танковое училище и с 1945 года в роли командира танка Т-34 воевал на Западной Украине. Демобилизовали Юрия Овчинникова только в 1947 году.
Вернувшись на родину, Юрий посвятил всю свою дальнейшую жизнь науке и производству — он трудился в филиале ГосНИИОХТа. На пенсию Юрий Овчинников вышел в 1990 году, оставив после себя научно-производственное предприятие «Композит», которое он создал и возглавлял до 2005 года.
«Его целеустремленность и огромный опыт приумножили научную славу нашего города. Звание “Почетный гражданин города Дзержинска”, присвоенное Юрию Васильевичу, стало нашей безмерной благодарностью за Великую Победу и его мирный созидательный труд», — отметил Михаил Клинков.
До последних дней Юрий Овчинников оставался для всех светлым и мудрым человеком.
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