Фитнес-эксперт рассказал о вреде газировки

По словам Халимова, булочки, круассаны и печенье сочетают быстрые углеводы с жиром, что разгоняет аппетит и провоцирует вечернее переедание. Он посоветовал заменить сладкие напитки водой с лимоном, чаем без сахара или какао на молоке — тогда разница в объеме талии станет заметна через три недели. Также после тренировки лучше съесть желе с кусочками фруктов — в порции всего 60−80 килокалорий — или запеченные яблоки с корицей, а творожные запеканки без сахара помогают закрыть тягу к десертам, добавил Халимов.