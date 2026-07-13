Как строят и ремонтируют мосты?

Ремонт и строительство мостов и путепроводов в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» кипит по всей стране. В Республике Алтай открыли рабочее движение по 280-метровому мосту через реку Катунь у сёл Платово и Подгорное. Местные жители ждали этого события 15 лет. Всё это время приходилось пользоваться старым однополосным мостом, который перестал отвечать современным требованиям по грузоподъёмности и пропускной способности.