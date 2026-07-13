Надёжные переправы. Как строят и ремонтируют мосты?

Без мостов и путепроводов представить современную развитую транспортную систему невозможно. Они отвечают за пропускную способность и безопасность движения. В 2026 году по всей России построят, реконструируют и отремонтируют около 400 таких объектов. Это важнейшая часть национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по инициативе главы государства Владимира Путина.
Вышли на заключительный этап.
В Нижнем Новгороде в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершат капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста. Он связывает «нагорную» и «заречную» части города. Сооружение построено 45 лет назад. С годами интенсивность движения по путепроводу постоянно росла. Сейчас ежедневно по нему проезжает порядка 120 тысяч автомобилей! Ожидаемо, такая нагрузка привела к износу конструкций.
Работы по капремонту путепровода идут второй год. Это оправдано. Объект с инженерной точки зрения очень сложный. Тем более, что предстояло не просто поменять асфальт. Специалисты заменили 32 железобетонные балки четырёх пролётных строений. Именно они принимают на себя основную нагрузку.
По путепроводу проходит транзитный транспорт. Чтобы полностью не перекрывать движение работа на объекте шла в несколько этапов. «Сейчас идёт третий, заключительный этап, — рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. — На объекте идут работы по устройству выравнивающего, гидроизоляционного и защитного слоёв. Затем в два слоя уложат асфальт, организуют тротуары и наружное освещение».
Всего на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области находится 906 искусственных мостов и путепроводов общей протяженностью 38,7 тысяч погонных метров.
«Регион на протяжении семи лет входит в число лидеров по реализации нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Нам удалось реализовать самую крупную в стране региональную программу в рамках нацпроекта, — рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин. — Среди знаковых объектов — запуск путепровода в Арзамасском районе (дорога Владимир-Муром-Арзамас) протяженностью 750 метров с федеральным финансированием почти 1,6 млрд рублей».
«Сегодня Нижегородская область действительно в лидерах по объёму дорожного ремонта. Важную роль в этом лидерстве играет участие региона в нацпроекте», — уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Выдержит до 100 тонн.
Ремонт и строительство мостов и путепроводов в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» кипит по всей стране. В Республике Алтай открыли рабочее движение по 280-метровому мосту через реку Катунь у сёл Платово и Подгорное. Местные жители ждали этого события 15 лет. Всё это время приходилось пользоваться старым однополосным мостом, который перестал отвечать современным требованиям по грузоподъёмности и пропускной способности.
В Оренбурге в 2026 году завершат реконструкцию мостового перехода через реку Сакмару. Верховой 300-метровый через Сакмару построили в 1965 году. В 1980-х сооружение пришло в аварийное состояние, и его законсервировали. Новый мост сможет выдерживать транспортные средства массой до 100 тонн.
В Пермском крае на региональных дорогах сейчас приводят в порядок 18 искусственных сооружений. В частности, на трассе Чернушка — Тюш — Явгильдино капитально ремонтируют два моста — через реки Атер и Алмаз.
Напомним, благодаря нацпроектам меняется Дзержинск.