Орловские города и села ранжировали по финансовой состоятельности

Департамент финансов Орловской области утвердил перечни городских и сельских поселений на 2027 год в зависимости от доли дотаций в собственных доходах. Классификация охватывает все территории — от практически самостоятельных муниципалитетов до тех, чей бюджет более чем наполовину формируется за счет внешних вливаний. Соответствующий документ появился на портале правительства Орловской области.