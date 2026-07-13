В Киеве задержали экс-комбрига ВСУ Лучанова, причастного к убийству двух братьев

«События с участием Станислава Лучанова и его подчиненных, которые расследуют правоохранительные органы, произошли уже во время прохождения им службы в должности командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской (ОМБр). 425-й отдельный штурмовой полк (ОШП) “Скала” не имеет никакого отношения ни к обстоятельствам этого уголовного производства, ни к решениям, которые могли быть приняты в другой воинской части», — отмечается в заявлении.