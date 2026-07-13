Компания VK попала под санкции Евросоюза

Владеющая соцсетью «ВКонтакте» компания VK (MOEX: VKCO) попала под санкции Европейского союза. Об этом говорится в опубликованных на правовом портале ЕС документах.
В Совете ЕС пояснили, что ограничения введены в отношении VK как материнской структуры ООО «Коммуникационная платформа», разработавшего мессенджер Max. В пресс-службе компании заявили, что новые санкции не повлияют на работу сервисов «ВКонтакте» и Max.
Согласно документам Евросоюза, VK сотрудничала с российскими властями и предоставляла данные о пользователях своих платформ, публиковавших контент, запрещенный в России, включая материалы о боевых действиях на Украине. В ЕС считают, что компания оказывает техническую поддержку мерам, направленным против гражданского общества и демократической оппозиции.
Как напоминает портал, в конце июня корпорация Apple удалила из App Store основные приложения VK, включая социальную сеть, мессенджер, музыкальный и видеосервисы. В компании объяснили решение действием санкционных ограничений. В VK заявляли, что юридических оснований для удаления приложений не было.
Кроме того, 4 июня из магазина приложений Apple был удален мессенджер Max. Ранее установленные приложения продолжают работать, однако пользователи не могут их обновлять и получать пуш-уведомления.