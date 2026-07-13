Компания VK попала под санкции Евросоюза

Согласно документам Евросоюза, VK сотрудничала с российскими властями и предоставляла данные о пользователях своих платформ, публиковавших контент, запрещенный в России, включая материалы о боевых действиях на Украине. В ЕС считают, что компания оказывает техническую поддержку мерам, направленным против гражданского общества и демократической оппозиции.