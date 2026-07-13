В поселке Островное Свердловской области открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт возвели в поселке Островное Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Работы прошли при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новое модульное здание занимает площадь 76 квадратных метров. В нем оборудовали кабинет приема, процедурную и прививочную, комнату ожидания, помещение для персонала, стерилизационную, санузел и другие необходимые помещения. Кроме того, фельдшерско-акушерский пункт оснастили современным медицинским оборудованием.
«Жители могут обратиться в фельдшерско-акушерский пункт как планово, так и в неотложном порядке, пройти первый этап диспансеризации, поставить прививки, сдать кровь, сделать электрокардиограмму, а также получить консультацию квалифицированного фельдшера», — рассказал главный врач Березовской центральной городской больницы Станислав Кан.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.