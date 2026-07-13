В селе Окуневка Крыма модернизировали библиотеку № 15

Библиотеку № 15 модернизировали в селе Окуневка Республики Крым, сообщили в министерстве культуры региона. На базе учреждения по нацпроекту «Семья» создали детский культурно-просветительский центр «Книжный компас».
Специалисты сделали зоны для чтения, игр, творческих занятий и проведения литературных мероприятий. Также они обновили техническое оснащение. Теперь дети смогут осваивать компьютерную грамотность, работать с интерактивным оборудованием, а также пользоваться ресурсами Национальной электронной библиотеки.
Кроме того, в «Книжный компас» поступило более 2,5 тыс. новых изданий — от классических сказок и энциклопедий до современных комиксов. Отдельное внимание уделили литературе патриотической направленности, посвященной истории России и героям современности.
В дальнейшем на базе центра планируют открыть семейную творческую студию. Она станет площадкой, где дети и родители смогут вместе заниматься искусством, участвовать в мастер-классах и проводить время с пользой.
«В этом году в Республике Крым откроются шесть детских культурно-просветительских центров на базе одного республиканского учреждения (Крымский этнографический музей) и пять муниципальных — в городе Ялте, Раздольненском, Черноморском, Бахчисарайском и Симферопольском районах. В процессе создания детских центров проводятся мероприятия по текущему ремонту и обновлению материально-технической базы, при этом каждый центр проектируется по индивидуальной дизайн-концепции», — рассказала заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Воробьевой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.