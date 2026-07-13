В селе Окуневка Крыма модернизировали библиотеку № 15

«В этом году в Республике Крым откроются шесть детских культурно-просветительских центров на базе одного республиканского учреждения (Крымский этнографический музей) и пять муниципальных — в городе Ялте, Раздольненском, Черноморском, Бахчисарайском и Симферопольском районах. В процессе создания детских центров проводятся мероприятия по текущему ремонту и обновлению материально-технической базы, при этом каждый центр проектируется по индивидуальной дизайн-концепции», — рассказала заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Воробьевой.