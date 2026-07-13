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На Дону полиция накрыла подпольных оружейников из Шахт

Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Стражи порядка совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии задержали три жителя Шахт в возрасте от 44 до 53 лет. Мужчины переделывали оружие для продажи через интернет. При обысках у них изъяли боевой пистолет ТТ, сигнальный ПМ, переделанный под боевые патроны, токарный станок и оборудование для нарезки стволов. Также найдено свыше 1,5 кг пороха, более 450 патронов и незарегистрированное гражданское оружие.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия. Двум подозреваемым избрали подписку о невыезде, а одного заключили под стражу.