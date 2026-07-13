На Дону полиция накрыла подпольных оружейников из Шахт

Стражи порядка совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии задержали три жителя Шахт в возрасте от 44 до 53 лет. Мужчины переделывали оружие для продажи через интернет. При обысках у них изъяли боевой пистолет ТТ, сигнальный ПМ, переделанный под боевые патроны, токарный станок и оборудование для нарезки стволов. Также найдено свыше 1,5 кг пороха, более 450 патронов и незарегистрированное гражданское оружие.