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Александра Лисичкина назначили директором департамента транспорта

В Ростове назначили нового директор департамента транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин назначил Александра Лисичкина на должность директора департамента транспорта. Кадровое решение было принято 13 июля. Об этом глава сообщил в своих соцсетях.

Новый руководитель окончил Ростовский государственный строительный университет в 2010 году и имеет многолетний опыт работы в транспортной отрасли.

Трудовая биография Александра Лисичкина включает должности от главного специалиста департамента транспорта Ростова-на-Дону до начальника управления транспорта министерства транспорта Ростовской области.

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