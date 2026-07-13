Товары двойного назначения: что это и кто контролирует их экспорт

Так, Европейский союз (ЕС) начал вводить санкции в отношении России, которые в том числе включали запрет на поставки в страну и вывоз из нее товаров и технологий двойного назначения, после присоединения Крыма в 2014 году (далее их периодически продлевали). После того как Москва в 2022 году начала на Украине военную операцию, ЕС ужесточил и расширил контроль за товарами двойного назначения, нацелив ограничения на особо важные отрасли российского военно-промышленного комплекса. В санкционный перечень среди прочего вошли дроны и программное обеспечение (ПО) для дронов, ПО для шифровальных устройств, ПО, используемое для производства оружия, полупроводники, передовая электроника и т.д.