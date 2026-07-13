Товары двойного назначения: что это и кто контролирует их экспорт

Товары двойного назначения — это продукция и технологии, которые могут быть одинаково востребованы и в гражданских, и в военных отраслях, поэтому их движение через границу регулируется отдельными правилами экспортного контроля. Для экспортеров важно не только знать, что это товары двойного назначения, но и понимать, почему их контроль нельзя сводить к механическому просмотру кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в декларации.
Что такое товары двойного назначения и что к ним относится.
В российском правоприменении (ФЗ «Об экспортном контроле») к товарам двойного назначения относят товары, софт и технологии, применяемые как для гражданских, так и для военных нужд. Термин «товары двойного назначения» напрямую связан с экспортным контролем: правительство постановлениями формирует список таких предметов и технологий, на которые распространяется особый порядок вывоза и передачи. В перечне, который периодически обновляется, выделены несколько основных категорий: специальные материалы и связанные с ними оборудование и снаряжение, электроника, вычислительная техника, датчики и лазеры, навигационная и авиационная электроника, материалы для морского дела, авиационно-космической промышленности, обработки других материалов.
Коды ТН ВЭД в этих списках используются как ориентир и инструмент поиска, но сами по себе они не подменяют анализ характеристик: к какой группе относится товар, определяют прежде всего по его техническому профилю. Важны состав, функциональность (диапазон частот, точность, производительность, стойкость к перегрузкам и температуре, химический состав и т.д.) и то, как именно и кем планируется использовать товар в конечной точке. Для каждой позиции прописаны пороговые значения параметров.
Причины, по которым некоторые товары являются товарами двойного назначения, лежат на стыке техники и безопасности. Если совокупность параметров позволяет использовать товар при разработке, производстве или обслуживании вооружений и военной техники, он попадает в сферу экспортного контроля.
Производство вычислительной техники на заводе компании «ICL Техно» в Казани.
Второй слой оценки — кто именно и для чего будет использовать конкретную поставку: один и тот же товар может оцениваться по-разному при поставке гражданскому предприятию или структуре, связанной с обороной. Например, химическое вещество может быть и фармацевтическим компонентом, и исходным материалом для продукции оборонного назначения.
Чем товары двойного назначения отличаются от обычных товаров.
Чтобы понять, чем товары двойного назначения отличаются от обычных, удобно смотреть сразу на цель и на свойства продукции. Обычный товар создается для гражданских задач и не достигает пороговых значений, при которых включаются требования экспортного контроля. У товара двойного назначения параметры и функциональность такие, что при определенных условиях его можно встроить и в военные процессы.
Коммерческое название продукта или «маркетинговая» линейка на это почти не влияет. Одна и та же серия оборудования может включать несколько модификаций, часть из которых подпадает под контроль товаров двойного назначения, а часть — нет.
Чем товары двойного назначения отличаются от военных товаров.
Есть еще один частый вопрос — чем товары двойного назначения отличаются от военных товаров. Военная продукция изначально создается как вооружение: это оружие, боеприпасы, военная техника и их части, попадающие в специальные «военные» списки и регулирующиеся отдельными своими документами и процедурами. Товары двойного назначения формально относятся к гражданским, но по параметрам подходят для применения при создании вооружений.
Товары.
Описание.
Контроль.
Обычные.
Гражданская продукция без признаков военного применения.
Не подпадает под специальные списки экспортного контроля.
Военные.
Прямо отнесенные к ним вооружения, боеприпасы, военная техника и их части, относящиеся к военной продукции.
Отдельный строго регламентированный процесс.
Двойного назначения.
Гражданские товары и технологии, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники.
Включены в список товаров двойного назначения.
Кто контролирует товары двойного назначения.
Вопрос, кто контролирует товары двойного назначения в России, важен для любого участника ВЭД. На уровне политики и методологии в России с этим работает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России). При фактическом перемещении груза через границу работает таможня: инспекторы проверяют документы, сопоставляют ТН ВЭД и наличие необходимых лицензий.
Сам участник экспортного оборота отвечает за корректную идентификацию товара и своевременное получение идентификационного заключения или лицензии ФСТЭК. А идентификацией занимаются уполномоченные специалисты и аккредитованные организации.
Почему экспорт таких товаров ограничивают.
Причины, почему экспорт таких товаров ограничивают, связаны с задачей не допустить неконтролируемое распространение технологий, пригодных для военного использования. Россия, как и многие другие государства, выполняет международные обязательства по нераспространению вооружений, это отражается на системе вывоза товаров двойного назначения.
Под контроль подпадают сделки по передаче технологий, оказанию технической помощи, обучению и сервису, если они связаны с риском военного применения. При этом продукция изначально может проектироваться для гражданского рынка, но при совокупности факторов — страна назначения, характеристика товара, получатель — такие поставки попадают в зону особого внимания экспортного контроля. Режим проверки может зависеть и от одного из факторов — страны, характеристики или сделки.
Почему технологии тоже контролируют.
Отдельная тема — почему к контролю относят не только материалы и товары, но и технологии. Регуляторы мыслят так: иногда достаточно получить не физический товар, а знания и документацию, чтобы воспроизвести контролируемую продукцию у себя.
К контролируемым технологиям относят чертежи, схемы, конструкторскую и эксплуатационную документацию, программное обеспечение, исходные коды, производственные регламенты, методики испытаний и другие элементы научно-технической информации. Передача такой информации может происходить не только «в коробке» вместе с оборудованием, но и через удаленный доступ, обучение, консультации или сервисную поддержку. Поэтому экспортный контроль охватывает и программное обеспечение, и техническую помощь, если они связаны с товарами двойного назначения и их возможным военным применением.
Запреты на экспорт товаров двойного назначения из-за санкций.
В целом санкционные режимы действуют параллельно с системой экспортного контроля и не совпадают с ней полностью. Но иногда государства усиливают базовый экспортный контроль и вводят практически полный запрет на экспорт товаров двойного назначения и связанных технологий в рамках санкционных мер.
Так, Европейский союз (ЕС) начал вводить санкции в отношении России, которые в том числе включали запрет на поставки в страну и вывоз из нее товаров и технологий двойного назначения, после присоединения Крыма в 2014 году (далее их периодически продлевали). После того как Москва в 2022 году начала на Украине военную операцию, ЕС ужесточил и расширил контроль за товарами двойного назначения, нацелив ограничения на особо важные отрасли российского военно-промышленного комплекса. В санкционный перечень среди прочего вошли дроны и программное обеспечение (ПО) для дронов, ПО для шифровальных устройств, ПО, используемое для производства оружия, полупроводники, передовая электроника и т.д.
Правила США в области экспортного контроля также покрывают множество товаров двойного назначения и с 2022 года обязывают американских поставщиков получать лицензии на экспорт в Россию широкого круга продуктов, от электроники и компьютеров до авионики и компонентов для аэрокосмической промышленности. Причем в рамках «политики отказа» одобрение на экспорт выдается в исключительных случаях.
Параллельно Россия стала вводить собственные запреты на вывоз отдельных видов товаров двойного назначения в т.н. недружественные страны. В постановлениях правительства закреплены списки продукции (аккумуляторы, радиоаппаратура и пр.), временно запрещенной к экспорту.
Другие страны в мире также устанавливают свои ограничения. Например, Китай с января 2026 года запретил экспорт товаров двойного назначения в Японию, в случае если конечное использование может усилить ее военный потенциал.
Как проверить товар на двойное назначение.
Общий ориентир по последовательности действий следующий (здесь нужно помнить, что каждая конкретная сделка может иметь юридические нюансы, и при малейших сомнениях лучше обратиться к профильному специалисту, а не принимать решение самостоятельно):
Сначала следует собрать техническую документацию: паспорт изделия, описание модели, спецификации, инструкции по эксплуатации.
В описании товара нужно выделить ключевые характеристики — точность, мощность, диапазоны частот, состав — и сравнить их с критериями из контрольных списков.
Отдельно важно оценить страну назначения, конечного пользователя и заявленные цели использования с учетом требований экспортного контроля товаров двойного назначения.
Затем необходимо сопоставить товар с разделами действующего списка товаров и технологий двойного назначения и дополнительно проверить код ТН ВЭД (для этого ФСТЭК предоставляет официальный онлайн-ресурс).
Если здесь ответ неоднозначен или товар по коду ТН ВЭД включен в списки ФСТЭК, обязательно нужно обратиться за консультацией или идентификационным заключением в аккредитованную организацию или ФСТЭК.
Какие документы могут понадобиться при проверке.
Чтобы корректно определить статус продукции, одного прайс-листа недостаточно. Документы, которые необходимы, в общем виде следующие:
технический паспорт и подробное описание изделия;
спецификации и инструкции по эксплуатации;
внешнеторговый контракт и приложения к нему;
сведения о конечном пользователе и предполагаемом назначении товара.
Часто задаваемые вопросы.
Можно ли определить двойное назначение только по коду ТН ВЭД?
Нет, код ТН ВЭД — это отправная точка, которая помогает выделить рискованные группы, но решение принимают на основе технических характеристик и сопоставления с контрольными перечнями.
Все ли товары из списка запрещены к экспорту?
Нет. То, что продукция попала в список товаров двойного назначения, означает, что для нее действует контроль и, как правило, требуется разрешение, но это не равнозначно прямому запрету экспорта.
Может ли программное обеспечение быть товаром двойного назначения?
Да, программное обеспечение и исходные коды могут быть отнесены к товарам и технологиям двойного назначения, если используются при создании вооружений, военной техники или обеспечивают функции, подпадающие под экспортный контроль.