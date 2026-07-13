Предприятие из Пермского края поставило партию прицепов в Монголию

Выходу предприятия на монгольский рынок предшествовала работа с зарубежными партнерами при содействии Центра поддержки экспорта региона. В частности, на форуме «Дни пермского бизнеса — 2026» состоялись деловые переговоры с представителями монгольской компании. После этого иностранная делегация посетила производственную площадку завода, где познакомилась с продукцией предприятия. По итогам встреч стороны договорились о сотрудничестве.