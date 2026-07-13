Предприятие из Пермского края поставило партию прицепов в Монголию

Компания «Краснокамский ремонтно-механический завод» из Пермского края поставила партию легковых автоприцепов в Монголию, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона. Развитие экспорта товаров производителей соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Выходу предприятия на монгольский рынок предшествовала работа с зарубежными партнерами при содействии Центра поддержки экспорта региона. В частности, на форуме «Дни пермского бизнеса — 2026» состоялись деловые переговоры с представителями монгольской компании. После этого иностранная делегация посетила производственную площадку завода, где познакомилась с продукцией предприятия. По итогам встреч стороны договорились о сотрудничестве.
«Для нас особенно ценно видеть, что работа по организации переговоров приносит предприятиям реальные экспортные контракты. Мы сопровождаем компании на каждом этапе выхода на внешние рынки — от поиска потенциальных партнеров до проведения переговоров и развития сотрудничества», — подчеркнула руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Ерохина.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.