Экскурсоводы Кубани вошли в число победителей международного конкурса

Победителями Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы» стали 16 гидов из Краснодарского края. Проведение таких конкурсов соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Очный этап проекта прошел в Смоленске. Всего на конкурс поступило более 3 тыс. заявок. По итогам отбора в финале собрались 350 участников из 158 населенных пунктов России, а также представители Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Конкурсанты вместе с наставниками и экспертами дорабатывали свои авторские экскурсии, приуроченные к Году единства народов России.
Краснодарский край на конкурсе успешно представили 16 гидов. В число победителей вошли Елизавета Пасленова, Павел Пасленов, Полина Курилова и другие. Следующим этапом проекта станет проведение авторских экскурсий. Планируется, что уникальные маршруты, объединяющие поколения и культуры, посетят до 50 тыс. экскурсантов по всей стране.
«Победа наших экскурсоводов — еще одно подтверждение того, что в туристической отрасли региона работают профессионалы. Для туристов это важный показатель качества и надежности», — подчеркнули в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.