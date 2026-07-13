В Волгограде бесплатное ЭКО помогло появиться на свет 117 малышам

Решение демографических проблем — абсолютный приоритет в политике властей всех уровней. Важнейшая роль в этом плане у федерального центра. Недавно на заседании Госсовета в рамках комиссии по «Семье» эксперты обсудили меры по совершенствованию системы поддержки семей и отметили положительную демографическую динамику.