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В Волгограде бесплатное ЭКО помогло появиться на свет 117 малышам

Волгоградские медики подвели промежуточные итоги помощи родителям в рождении детей. Благодаря бесплатной процедуре экстракорпорального.

Волгоградские медики подвели промежуточные итоги помощи родителям в рождении детей. Благодаря бесплатной процедуре экстракорпорального оплодотворения с начала 2026 года в регионе появились на свет 117 малышей, в том числе и пара близнецов.

— За полгода проведены 683 бесплатные процедуры ЭКО. Чаще всего к ним прибегают женщины в возрасте от 35 до 39 лет, — подчеркнули в облкомздраве.

Чтобы воспользоваться помощью специалистов, волгоградкам следует обратиться в местную женскую консультацию. Далее идет этап подбора клиники. Для пациентов соответствующие услуги по ОМС доступны в медицинских учреждениях: клиника № 1 ВолгГМУ, центр «Геном-Волга», «Центр ЭКО», «Мать и дитя».

Решение демографических проблем — абсолютный приоритет в политике властей всех уровней. Важнейшая роль в этом плане у федерального центра. Недавно на заседании Госсовета в рамках комиссии по «Семье» эксперты обсудили меры по совершенствованию системы поддержки семей и отметили положительную демографическую динамику.

В Волгоградской области по поручению губернатора Андрея Бочарова идёт масштабная модернизация профильных учреждений. Только в 2025 году специалисты привели в порядок 10 консультаций. В 2026 году дооснащён будет перинатальный центр № 2. Сюда поставят порядка сотни единиц медицинской техники.

Фото: администрация Волгоградской области.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгограда и области».