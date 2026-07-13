Региональные этапы конкурса профмастерства собрали более 80 тыс. участников

«В этом году в региональных этапах конкурса состязались более 80 тысяч человек, а количество компаний, направивших своих работников состязаться в профмастерстве, превысило две тысячи, — рассказал министр. — В прошлом году в конкурсе было порядка 20 номинаций. В этом году он впервые проводится по 25 номинациям».