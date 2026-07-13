Региональные этапы конкурса профмастерства собрали более 80 тыс. участников

Участие в региональных этапах Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который является частью нацпроекта «Кадры», в этом году приняли свыше 80 тыс. человек, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на пресс-конференции в ТАСС.
«В этом году в региональных этапах конкурса состязались более 80 тысяч человек, а количество компаний, направивших своих работников состязаться в профмастерстве, превысило две тысячи, — рассказал министр. — В прошлом году в конкурсе было порядка 20 номинаций. В этом году он впервые проводится по 25 номинациям».
Одна из новых номинаций — «Второй старт». Она предназначена для ветеранов спецоперации, которые после возвращения к мирной жизни могут пересмотреть профессиональный путь. Региональный этап по данной номинации провели в 64 субъектах РФ.
Антон Котяков также перечислил наиболее востребованные рабочие специальности на рынке труда. Среди них — швеи, слесари, сварщики, машинисты, электромонтеры, повара и каменщики.
По общему кадровому прогнозу Минтруда до 2032 года в экономику необходимо будет привлечь около 3 млн квалифицированных рабочих. Этому способствует конкурс «Лучший по профессии», итоги региональных этапов которого в презентации представил руководитель практики «Молодежь и образование» департамента социальных исследований ВЦИОМ Александр Одинцов. Так, на вопрос «Считаете ли труд рабочего престижным?» утвердительно ответили 70% россиян. Эксперт отметил, что главные слагаемые престижности — высокая заработная плата, гарантированная занятость, польза для общества и уважение в обществе.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.