Заведующая детсадом в Калининграде объяснила, почему не признаёт вину после падения дерева на мальчика

Руководитель учреждения утверждает, что собрала ответы надзорных ведомств, и считает: следствие не учло документы о погодных условиях. На первых судебных заседаниях, которые должны пройти в ближайшее время, обвиняемая намерена представить ответы из разных инстанций. Они поступили от Роспотребнадзора, комитета по образованию, МЧС, главного санитарного врача России и других ведомств. Как утверждает заведующая, в этих документах говорится, что в тот день погодные условия были неблагоприятными, но не опасными для детей.