В Ростове-на-Дону старшего механика теплохода осудили за контрабанду

Установлено, что Роман Полянский спрятал в штатных топливных цистернах теплохода «Queen В 11» без таможенного декларирования тяжелый дистиллят — гайзоль, с содержанием серы 0,079 мас.% — топливо судовое, в количестве более 17 т. Рыночная стоимость судового топлива на тот момент оценивалась в более 1 млн руб.